Bilhete Postal

Se ontem aqui falámos da emoção que causa a todos os europeístas a forma como a Ucrânia ambiciona entrar para a União, é relevante salientar a beleza e a dignidade da cerimónia que proporcionou o discurso de Zelensky no Parlamento Europeu, em direto de um bunker algures no país invadido pela Rússia, com a bandeira ucraniana como cenário, e aplaudido de pé, no final.Talvez Vladimir Putin tenha, na essência, provocado um efeito que nem nos seus piores pesadelos imaginaria.Perante a ameaça de um inimigo comum, os europeus unem-se como há muito não se via.Não partilhamos todos os mesmos valores. Nem ambições. Nem a língua, naturalmente.Mas nós, europeus, afirmamo-nos como tal perante esta agressão, perante este inimigo comum que nos pretende a todos colocar em causa.