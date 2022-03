Bilhete Postal

O sonho da paz volta esta quinta-feira a marcar nova ronda de negociações, se se confirmar o encontro entre russos e ucranianos.Os melhores especialistas ouvidos peladuvidam da sinceridade das intenções do regime de Putin no que diz respeito a este processo negocial.E, de facto, procurar a paz enquanto se faz a guerra mostra como são enviesados os atos do regime autocrata de Moscovo. Porém, essa paz é muito urgente, e merece um apelo global por parte de todos os povos do mundo.A escalada da guerra, com repetidas alusões ao poderio nuclear por parte dos governantes russos, e com as provocações ocorridas esta quarta-feira, em espaço aéreo da Suécia, lança sinais de preocupação para o mundo, e para toda a humanidade.Em menos de uma semana, muitos dos referenciais da vida moderna deram uma volta de 180 graus. É urgente parar esta loucura.