Bilhete Postal

As imagens que nos chegam das zonas ucranianas que estão debaixo de fogo mostram sinais de uma estratégia russa simples e muito bem definida.Destruir tudo, de edifícios a estradas, dizimar a infraestrutura do país. Desfazer o tecido populacional, obrigar a um êxodo global dos ucranianos, subjugar uma nação pela política de terra queimada. A deslocação de milhões de pessoas começa a assemelhar-se a uma autêntica limpeza étnica, de forma a salvaguardar a maioria russófona nas zonas ocupadas com maior intensidade.Estamos a assistir ao fim de todas as ilusões deste século. Na verdade, e sobretudo depois de Sarajevo, nunca imaginámos o nosso presente como o início da paz perpétua. Mas raramente teremos ponderado o regresso de tamanho horror a um país europeu, que em linha reta fica a uma distância de pouco mais de 3 mil quilómetros.