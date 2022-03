Bilhete Postal

A cada dia que passa notam-se sinais crescentes de preocupação nos principais decisores internacionais. Putin prepara-se ou não para fazer escalar a guerra até um pouco mais perto do território da NATO?Aquilo que há poucas semanas parecia impensável começa a ser ponderado seriamente: o risco de internacionalização deste conflito.Os erros do Ocidente no passado pagam-se caro, agora. Mas pagar-se-ão ainda mais se continuarmos a comprar a esta Rússia a energia que abastece a Europa.Ninguém sabe nem quando nem como terminará este conflito. Mas quando ele chegar ao fim, e se Putin se mantiver no poder, convém reorganizarmos as relações com a Rússia, de forma a cortarmos o acesso do regime de Moscovo aos fundos provenientes do comércio internacional.