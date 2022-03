Bilhete Postal

Quando os primeiros bombardeamentos russos atingiram a cidade de Kiev, muitos não acreditavam na iminência de uma guerra, apesar dos avisos repetidos de Joe Biden, que pelos vistos controla muito bem os movimentos de Vladimir Putin e do seu entorno.Duas semanas depois, porém, a invasão da Ucrânia impõe as suas regras, e entra-nos pelo bolso adentro, ameaçando alterar de forma duradoura as nossas formas de vida.A sequência de aumentos brutais nos combustíveis, por exemplo, vai ser um rastilho de pólvora para o aumento generalizado de preços e para a quebra do nível de vida.Além disso, a necessidade de cortar pela raiz a hidra deste regime russo está a originar uma série de alterações mais duradouras nas formas de abastecimento de combustíveis para toda a Europa, e isso provocará dolorosos efeitos ao retardador.