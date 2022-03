Bilhete Postal

No melhor pano cai a ‘mortágua’. Sempre impante a apontar o dedo a qualquer suspeita, autêntico polícia da moral, o Bloco de Esquerda passou os últimos anos a servir de fiel da balança política, com extensões à ética e até mesmo à sociologia dos comportamentos.O peso intelectual dos bloquistas tem sido muito superior à sua real dimensão democrática. A quebra da representação parlamentar ameaça obrigar o partido a despedimentos e à redução da atividade, em diversas dimensões.É ainda mais simbólico que seja neste contexto que aparece o caso ‘Mortágua’, revelado pela revista ‘Sábado’.Atenção: Mariana desempenhou um papel relevante em várias comissões de inquérito à banca. Isso não invalida que mereça censura por ter recebido dinheiro que não podia receber, ao acumular salário de deputada em exclusividade com o comentário político. Afinal, também o Bloco vai nu.