Bilhete Postal

O que mais impressiona nas imagens recolhidas pelo nosso enviado especial a Kiev dentro de um apartamento destruído pelas bombas é que podia ser a casa de qualquer um de nós. O mesmo pasmo foi seguramente sentido pelo grande repórter Alfredo Leite, a contar-nos todos os dias como é crua a dureza da guerra, e áspera, e horrível, e mortal. Havia uma cama, um sofá, fotos de família, uma guitarra, uma metralhadora (de brincar, esclareceu logo o Alfredo). Havia uma televisão, uma janela com vista para um campo de bola, daqueles para crianças. Se fecharmos os olhos ainda imaginamos ali uma família, um serão aquecido, o gelo lá fora, o mais velho a fazer barulho com a guitarra. Elegia pelo tempo de paz que morre aos poucos na Europa, Kiev hoje podia ser qualquer uma das nossas cidades, e aquela família qualquer uma das nossas. O monstro da guerra mostra as suas garras.

