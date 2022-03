Bilhete Postal

A guerra já leva 23 dias. O conflito ameaça eternizar-se. A Rússia coloca condições que a Ucrânia parece aceitar. Mas é uma aproximação aparente. Ainda esta quinta-feira o enviado especial a Kiev, Alfredo Leite, me reportava por telefone que subitamente a tensão parece ter baixado nos pontos de controlo militar na capital. Só que isso não se traduz em perspetivas de paz.Na gíria, poderia dizer-se que o conflito não ata nem desata, não fosse o sofrimento humano todos os dias relatado pelos jornalistas, ou a crise económica.António Costa vai deixar marca indelével no regime. Conseguiu livrar o PS da má fama das contas erradas. Mas o choque energético pode ser dramático para a economia e para o equilíbrio do Estado. A guerra aumenta a exigência na escolha do ministro das Finanças. Será Medina o homem certo para a tarefa?