Bilhete Postal

Quis o destino que os 43 anos do Correio da Manhã sejam celebrados durante uma guerra em território europeu. A invasão da Ucrânia é da responsabilidade de um país que vive uma ditadura duríssima, em que as palavras ‘invasão’ ou ‘guerra’ são proibidas no espaço público.É um tempo muito duro para todos nós, cidadãos europeus habituados a um certo estilo de vida, do qual faz parte a liberdade. Tratamos a liberdade como um dado adquirido. Mas não é. Por vezes, acontecem eventos que nos recordam como é difícil salvaguardar a liberdade. Aqui, na Europa, repudiamos a proibição de canais russos.Fazemos questão que ex-militares e espiões a soldo de Putin falem livremente, conspurcando, no máximo, a reputação das televisões que os abrigam. Tudo isso faz parte de uma coisa chamada liberdade. É a liberdade que amamos, é por ela que estamos aqui, todos os dias.