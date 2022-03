Bilhete Postal

É claro que o Mundial de futebol não se deveria realizar no Qatar. É um absurdo, ainda mais quando vai obrigar à paragem, em dezembro, de todas as competições que apaixonam os adeptos, por causa do calor que obriga o torneio da FIFA a mudar-se para o inverno. (Já agora, o Mundial anterior também não deveria ter sido entregue à Rússia, sobretudo quando havia uma candidatura ibérica bem estruturada, derrotada por vias eventualmente não muito lícitas). Mas agora o importante é garantir uma das últimas vagas, por todas as razões. A bem do futebol português, que não pode ficar de fora de um campeonato tão alargado. Em defesa de CR7, que precisa de um bom pretexto para acabar a carreira um pouco mais em alta. E em nome da economia nacional, que não deve desperdiçar esta locomotiva de alento.