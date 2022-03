Bilhete Postal

Tenho chamado a atenção do leitor para o grau aprofundado de conhecimento que o Presidente americano tem demonstrado sobre os movimentos de Putin.Enquanto os russos têm a fama de piratear a internet no Ocidente, pelos vistos os americanos têm o proveito, e o investimento em serviços de inteligência tem dado frutos. Biden avisou pelo menos duas vezes muito seriamente que a Rússia iria invadir a Ucrânia. Talvez Washington tenha partilhado os dados de que dispunha com as chancelarias ocidentais aliadas. Mas a generalidade das opiniões públicas acreditou até ao fim no Pai Natal, ou seja, que não haveria guerra.Biden provou que sabe muito bem o que se passa em Moscovo. Talvez isso justifique alguma serenidade com que tem encarado a guerra. Mas agora alertou o Mundo: Putin está a ponderar recorrer a armas químicas.Estará a caminho o horror inominável?