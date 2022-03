Bilhete Postal

Era só o que nos faltava.Um conflito institucional entre o primeiro-ministro e o Presidente da República logo no início do novo Governo, com uma guerra na Europa, a inflação em crescendo e a crise a tomar conta, outra vez, das nossas vidas.A história conta-se em poucas palavras. A lista dos novos ministros tornou-se pública antes do encontro entre Costa e Marcelo. O chefe do Estado não gostou, queixou-se em público e desmarcou a audiência com o primeiro-ministro.Mais tarde soube-se que a lista pública não era a lista final, a cultura era de outro, mas o mal já estava feito.Tanto Costa como Marcelo saem mal desta pequena história de opereta. Se algo falhou, um simples telefonema deveria ter sido suficiente.Da forma como tudo decorreu, o conflito institucional tornou-se na principal notícia política do dia.