Bilhete Postal

Uma coisa é ler e ouvir declarações dos ucranianos a denunciar as atrocidades russas. De alguma forma, o horror era ainda uma categoria abstrata.Bem diferente é sermos agora confrontados com as fotos e os vídeos divulgados ontem em todo o Mundo, de corpos no chão com mãos amarradas, sinal de execuções sumárias, valas comuns, ruas inteiras cheias de despojos humanos.Razão tem, desta vez, Guterres, quando pede uma imediata investigação independente para sabermos o que se passou ali, por que razão a morte passeou por aquelas cidades com um ritmo infernal, e para afastarmos a mais leve dúvida sobre uma eventual manipulação ucraniana, como tentou timidamente alegar Moscovo. A debandada das tropas russas deixou nos arredores de Kiev uma realidade que mudará para sempre a Europa.