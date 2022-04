Bilhete Postal

Não podemos passar anos a investigar as intervenções russas no espaço público, e depois menosprezar essa influência durante uma guerra.Há anos que a longa mão de Putin é suspeita de interferir em eleições, com vista a desestabilizar a América e a travar a construção europeia. No referendo do Brexit, foi ao dedo de Moscovo que se deveu alguma da propaganda mais irracional. Tal como na eleição de Trump, e em tantos outros atos eleitorais.No espaço democrático, há lugar para todos os discursos. Mas nem todos os argumentos são iguais. As palavras devem ser avaliadas, e todo o pensamento tem de ser escrutinado. Em breve, teremos de fazer uma rigorosa reflexão coletiva sobre a forma como o regime de Putin interfere nos media portugueses, e nalguns comentadores, bem como sobre as motivações dessa interferência.