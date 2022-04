Bilhete Postal

É preciso agora identificar as vítimas. Contar as suas histórias, descodificar as suas identidades.Descobrir como eram as suas vidas, subitamente interrompidas a tiro, ou à força de canhão.Como a de Irina, a mulher das unhas pintadas, ou o homem da bicicleta, morto à distância, ou o chefe de família que sai do carro e implora clemência perante um tanque russo desapiedado.É imperativo dar rosto, nome, biografia a todas estas vítimas da carnificina que, como alguém disse, jamais pensámos ver na Europa ao longo das nossas vidas.Resgatar todo este sofrimento do silêncio e dar-lhe nome é a homenagem possível a tanta e tanta gente morta no segredo de uma invasão cruel e traiçoeira.Só assim atenuamos um pouco a vergonha que sentimos por todos aqueles que relativizam este horror, sabe-se lá a troco de quê.