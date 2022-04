Bilhete Postal

Sempre que se debate o futuro da empresa, um dos principais argumentos a favor da TAP é que os portugueses gostam da sua transportadora.Mas esse argumento do coração é falacioso, porque os portugueses gostariam ainda mais de qualquer outra companhia aérea que funcionasse melhor, que não ostracizasse partes do território nacional, como parece estar a acontecer crescentemente com o Porto, e sobretudo que não fosse um poço sem fundo para o erário público.Desfeita a privatização e intervencionada a 100% pelo Estado, no início por razões essencialmente ideológicas, a TAP transformou-se num gigantesco buraco financeiro com efeitos de choque ao retardador, que ameaçam perdurar por décadas.Os prejuízos da TAP ontem revelados atingiram um nível pornográfico. Fazem da companhia aérea a sucessora da banca no imaginário negro de todos nós, contribuintes.