Bilhete Postal

Que uma família possa atestar o depósito de gasolina não devia depender de um ditador que comete genocídio do outro lado do Mundo." A frase, dita já ao início da noite de ontem, é de Joe Biden, e marca, além da atribuição de culpas pela inflação ao ditador russo, mais um degrau na escalada verbal do Presidente norte-americano contra Vladimir Putin.Primeiro, ainda em Washington, Biden disse que o Presidente da Rússia era um criminoso de guerra. Durante a viagem à Europa, mais recentemente, o líder americano agravou a classificação dos crimes morais e materiais e disse que Putin é um "carniceiro".Agora, o adjetivo de "genocida" completa o ataque frontal contra o homem que está por trás da guerra na Ucrânia.Talvez ajude pouco a um eventual desanuviamento. Mas a aparente fragilidade russa abre o apetite a todos os falcões da NATO e do Ocidente.Está longe, a paz.