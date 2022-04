Bilhete Postal

Esta guerra é um conflito de nova geração. A forma como Zelensky comunicou com o Ocidente e usou a palavra e a imagem para virar o jogo é um caso de estudo.Um Exército mais pequeno conseguiu colocar em sentido a gigante Rússia, a ponto de Putin ser obrigado a demitir parte da cúpula da secreta, mudar chefias militares, e alterar os próprios objetivos da ação. Putin foi empurrado para uma situação em que precisa de uma pequena vitória para disfarçar a derrota e acabar a guerra.Mas além do marketing sofisticado de Zelensky, há os reais efeitos da guerra que reforçaram a eficácia da palavra de Kiev. Os corpos na estrada em Bucha, novo ícone do horror no século XXI, ou os prédios retalhados como se por um gigante maléfico, são materializações do mal deixado para trás na retirada russa.Voltarei à análise da singularidade desta guerra, porque ela está, de facto, a mudar o Mundo.