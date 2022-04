Bilhete Postal

Longe vão os tempos da paixão pela educação. A fragilidade do ensino público acentuou-se nas últimas décadas. Com a pandemia, há uma geração inteira de jovens a caminho da idade adulta depois de passarem dois anos com aulas intermitentes ou inexistentes. Ora, a crise da escola é agravada pelo progressivo abandono das famílias em relação ao processo educativo. Transformar as escolas em armazéns de crianças, largadas de manhã e recolhidas no final do dia, é degradar ainda mais o ambiente escolar. É em redor deste conjunto de temas que o CM e a CMTV organizam a iniciativa 'Mais escola, melhor família', que ontem teve a primeira conferência. É responsabilidade de um projeto informativo independente como o nosso dar um contributo para que a sociedade reflita sobre os problemas estruturais que enfrenta. E a educação é o ponto nevrálgico do nosso futuro.