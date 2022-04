Bilhete Postal

Ainda antes do fecho das urnas, a publicação das projeções num jornal belga aliviou a Europa.Macron consegue ser reeleito, com cerca de 15 pontos de avanço. Mas a candidata da extrema-direita passa largamente os 40% dos votos, e cria um caminho que a pode, objetivamente, levar ao Eliseu, um dia.Depois, toda a encenação da vitória do Presidente reeleito foi muito boa, com uma caminhada tranquila ao som do hino da Europa, com os passos seguros no chão a ecoarem nas televisões francesas que aceitaram emitir o direto cedido pela campanha - fizeram questão de o deixar claro, e bem.Macron disse no discurso que quer dar resposta à cólera que leva ao voto em Le Pen. Ninguém ficará pelo caminho, promete. Sarar as feridas de um país dividido. Eis tudo o que se lhe exige.Não é pouco.Mas disso depende o futuro da Europa.