Bilhete Postal

Após mais um dia de diligências no aparentemente intrincadíssimo caso judicial da morte do jovem Igor, esfaqueado nos festejos depois do clássico, eis que chega a altura certa para fazer um balanço do que se passou este fim de semana no Porto, com os festejos e a receção da equipa na Câmara Municipal da cidade.E aí, há uma conclusão que se impõe: o trabalho da PSP foi exemplar, e garantiu a segurança e a tranquilidade públicas, como compete a qualquer corpo policial moderno. Não era fácil. Os sinais de perigo multiplicaram-se. A tensão entre gangs rivais, a violência nos dias antecedentes, e a dispersão dos festejos por vários locais da cidade apontavam para uma noite de nervos no sábado passado. Ora, a forma ordeira e pacífica como tudo decorreu acabou por ser uma lição de civismo.Afinal é fácil isolar os energúmenos que pululam, quais parasitas, em redor do futebol.