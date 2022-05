Bilhete Postal

Talvez poucos estejam atentos ao perigo, mas a vaga de calor que aí vem traz um risco associado.Falo dos fogos, um demónio do qual andamos todos um bocado esquecidos, ao fim de dois anos de pandemia, guerra, e agora de grave inflação, que nos vai consumindo aos poucos o nível de vida.Nos últimos verões, o Governo teve na Administração Interna um ministro que se revelou incapaz em diversos campos, mas que saiu do cargo com o justo mérito de ter impedido a repetição das mortes nos incêndios.Salvar vidas é um bem essencial e absoluto, e esse crédito ficará para sempre no balanço da vida política de Eduardo Cabrita.Ele travou o inferno, depois de termos visto a mortandade espalhar-se por Pedrógão e por toda a região Centro.Cuidado.Os próximos dias serão o primeiro grande teste ao estado de saúde do sistema de Proteção Civil.