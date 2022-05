Bilhete Postal

A viagem do Presidente Marcelo a Timor-Leste foi um sucesso.Vinte anos depois da independência que tanto nos emocionou, Portugal não deve esquecer que tem, do outro lado do globo, um país amigo e um povo que, segundo os relatos mais recentes e agora presenciais, está a fazer um esforço para manter, e até reforçar, o uso da língua portuguesa, quer pelas elites, quer pelas crianças em idade escolar.Serve esta nota para sublinhar o que representou a presença do chefe de Estado naquele país, uma vez que a importância da visita tem sido relegada para segundo plano, sobretudo devido às críticas geradas pelas revelações de Marcelo sobre a visita de Costa a Kiev.Numa altura em que, compreensivelmente, a guerra na Ucrânia monopoliza as nossas atenções, não devemos esquecer que Portugal não se esgota na Europa.