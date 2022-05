Bilhete Postal

A nova vaga da Covid tomou conta da sociedade. É impossível menosprezar a necessidade de tomar precauções redobradas.A máscara está, de novo, no centro do debate. Que custa usar a máscara, mesmo em situações laborais, para evitar infeções generalizadas?Os testes são outra prioridade, idealmente gratuitos para detetar infeções e reduzir riscos.E as vacinas: de cada vez que recrudesce a doença, eis que descobrimos que as vacinas se foram desleixando. É urgente dar novo empurrão ao processo. Não há mais desculpas.Manter a normalidade da vida em sociedade é uma exigência de que não vamos abdicar.Era isto que significava o ensinamento principal: vamos ter de aprender a viver com este vírus, porque já estamos a viver.Temos de continuar a viver.