Bilhete Postal

Na passagem dos 3 meses de guerra, o pior é a consciência de que ninguém sabe quando é que isto vai parar.Não há vislumbre de paz no horizonte. Não há luz ao fundo do túnel.Quanto mais tempo passa mais sofrimento há na Ucrânia, e também mais destruição, mais vidas perdidas, mais intensa é a dor.Quanto mais durar a guerra, mais a vida de todos nós, em todo o Mundo, será afetada por este horror.É por tudo isto que os espíritos de boa vontade devem fazer um esforço para encontrar uma saída.A Humanidade aguarda, ansiosa, pela proposta de paz que fará cessar a loucura russa das armas.Todos os planos, todas as ideias são bem-vindas. É essencial travar a loucura de Putin, mas é urgente encontrar uma forma de parar o pesadelo da guerra.A paz precisa urgentemente de uma oportunidade.