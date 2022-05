Bilhete Postal

Vêm as lágrimas aos olhos quando passam as imagens do atirador fugidio, cruel, velhaco, e logo a seguir aparecem as fotos dos meninos e das meninas que ali tombaram, naquela sala de aula trancada à força, pelo ódio e pelo desamor, e sabemos que a chacina saiu à rua.A fealdade dos massacres resulta da facilidade com que um americano obtém um arsenal, como ontem mesmo vimos na CMTV, através da reportagem, datada mas intemporal, do diretor-executivo da ‘Sábado’, Nuno Tiago Pinto. Armas vendidas em lojas que são hipermercados da morte.Pois bem. Há uma diferença abissal entre um massacre diabólico e o diabólico plano de um massacre. Mas há matérias em que não é possível hesitar, porque o risco de erro redunda em morte e desespero.Criticar a polícia quando captura um jovem que planeia um massacre é um jogo eticamente muito arriscado.