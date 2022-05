Bilhete Postal

Luís Montenegro foi eleito de uma forma suficientemente clara para poder trabalhar à vontade.O sinal dado pelos militantes do PSD, ao escolherem sem qualquer margem para dúvidas qual a via que preferiam, é politicamente muito relevante.A partir de agora, a oposição passa a ter um líder que promete combate político ao Governo do PS. Foi precisamente o que mais falta fez nos anos de Rio, um homem macio, por vezes até conivente com as opções da esquerda, e que atirou o partido para uma profunda crise de identidade.Montenegro terá 4 anos para preparar e apresentar uma alternativa ao Governo de Costa. Que, no fundo, também tem a ganhar com a nova situação política. Governar sem oposição não faz bem a ninguém. O País agradece a clarificação agora feita no PSD.Já a direita terá de se recompor rapidamente. Mas, sobre isso, falaremos amanhã.