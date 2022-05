Bilhete Postal

Asubida da inflação corrói os rendimentos e as poupanças de quem as tem. E ninguém sabe onde isto vai parar. Quem travará esta crise? Até onde subirão os preços? Costa recordou, e bem, que há gerações inteiras entre nós que não têm qualquer memória da inflação.Desde os Governos de Cavaco, na década de 90, e da entrada no euro, que nos habituámos à estabilidade da moeda, e sobretudo dos preços. À subida da inflação segue-se inevitavelmente a escalada dos juros. Se não for bem calibrada, traz recessão económica. Quem sofre mais? Os mais pobres, os que têm menos dinheiro.Vem daqui a recente urgência europeia em acabar com a guerra, eventualmente sacrificando a própria Ucrânia. Os políticos no poder serão os principais castigados pela inflação. Assim chegue o seu tempo de ir às urnas.