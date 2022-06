Bilhete Postal

A política portuguesa tem destas bizarrias. Ainda anteontem aqui falávamos da necessidade de recomposição da direita, e da urgência de os líderes dos vários partidos se concentrarem na oposição ao PS, e não numa guerra civil.Eis senão quando aparece de rompante Cavaco Silva, e ocupa o palco mediático em plena instalação do novo poder no PSD.Não encontrou o antigo Presidente melhor ocasião para desafiar o primeiro-ministro do que os dias a seguir ao triunfo de Montenegro, como se o seu objetivo fosse apagar o efeito psicológico de uma vitória mais expressiva do que se esperava.Cavaco é um político de corpo inteiro. Sabe mais de política a dormir do que a generalidade dos políticos acordados. Conhece perfeitamente o efeito de um artigo seu numa altura destas. Se essa era a ideia, chegará o momento em que a direita vai ter um problema chamado Cavaco.