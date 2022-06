Bilhete Postal

Os portugueses gostam genuinamente de Marco Paulo. Trata-se de alguém que aprofundou ao longo da carreira a ligação emocional com o público. Teve, porém, de ultrapassar preconceitos de gosto e a sobranceria intelectual e artística por parte das elites e dos meios bem-pensantes, que sempre olharam para ele de cima para baixo. Mas quando um cantor grava inúmeras canções imediatamente reconhecidas por gente de todas as idades e de todos os estratos socioeconómicos, algum valor tem obrigatoriamente de ter. A recente condecoração por parte do Presidente foi um reconhecimento justo e oportuno. Hoje, ao darmos a notícia de novo problema de saúde, achei importante deixar esta palavra de homenagem.



Muita força na luta contra a doença são os votos sinceros que seguramente todos os portugueses fazem nesta hora difícil para Marco Paulo.

