Bilhete Postal

Depois de dois anos de retiro forçado por causa da pandemia, é natural que os Santos Populares sejam uma festa de arromba um pouco por todo o País.O estado atual do combate à Covid-19 é estranho. Se fizermos uma comparação fria dos números do presente com os dois anos anteriores até pode parecer que estamos numa fase terrível. Mas, na verdade, e eventualmente por causa da vacina, do crescente conhecimento do que é preciso fazer para prevenir, ou do simples cansaço da pandemia, o medo do vírus desapareceu do radar da sociedade.É por isso pertinente e oportuno o alerta sobre a necessidade de reforçar os cuidados nestes dias de festas populares, alerta da DGS que podemos ler na página 8.Todos os cuidados são poucos. O que vale é que sabemos hoje em dia muito bem o que é preciso fazer para travar a doença.