Bilhete Postal

O objetivo de aumentar os salários e melhorar a distribuição de riqueza é seguramente partilhado por todos nós.Mas quando o chefe do governo passa todo o ónus para as empresas, isso é pura demagogia.As empresas, seguramente, não são geridas por empresários sádicos, que mantêm os salários no nível em que estão pelo puro prazer de fazer o mal. As empresas têm de ser geridas racionalmente para dar lucro e sobreviver. Não se vislumbra como é que tantas pequenas e médias empresas por esse país fora poderão dar aumentos salariais de 20% em 4 anos, como propôs Costa.Mas se os salários são agora prioridade da governação, e ainda bem que assim é, há uma área onde o primeiro-ministro pode atuar já.Baixar a fiscalidade seria uma medida razoável e justíssima, com imediato aumento de rendimentos dos trabalhadores.Assim se disciplinem os gastos do Estado.