Bilhete Postal

Foram duas emissões televisivas marcantes, as que levaram Luís Filipe Vieira à. Segunda à noite, num raro documento para memória futura, o ex-presidente do Benfica foi confrontado, durante hora e meia, com os principais indícios que a Justiça tem contra si, e foi questionado sobre a vida passada, presente e futura do clube que liderou. Uma entrevista conduzida pelo jornalista João Ferreira, com mestria técnica e domínio dos conteúdos.No dia a seguir, Vieira debateu em direto com outros três benfiquistas o conteúdo da sua própria entrevista, e foi ainda confrontado com mais temas sem espaço no dia anterior. Quantas vezes na história do futebol nacional um antigo líder de um clube grande praticou um tal exercício de memória e esclarecimento num programa em direto?Na televisão e no futebol, há um antes e um depois desta dupla emissão histórica.