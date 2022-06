Bilhete Postal

"É do povo para o povo, e o povo somos nós, somos egrégios como foram nossos pais e avós." Nos idos de 2015, tinha a CMTV frágeis dois anos, o genial diretor da altura, mentor deste projeto, Octávio Ribeiro, e este humilde escriba convidaram o músico português Boss AC para almoçar. Lançámos-lhe o desafio de fazer um hino que retratasse o espírito-CM.



Depois de dias a fio embebido na redação, participando nas nossas reuniões de editores, com total liberdade, como é apanágio sagrado desta casa, Boss AC iluminou-nos. Nascia o hino da CMTV, construído em redor do conceito de povo, que sempre usámos, mesmo quando esteve fora de moda. Aqui no CM as modas nada contam perante os valores perenes. "A nossa pátria é o povo." Assim celebrou ontem, todos estes anos depois, o Presidente Marcelo. Dia de Portugal, dia do povo. E o povo somos nós.

