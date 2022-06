Bilhete Postal

Durante dois anos a Covid serviu de desculpa para tudo o que corria mal na saúde. Agora que o vírus recuou, isso já não funciona. O espetáculo lamentável a que temos assistido nos últimos dias responsabiliza diretamente o poder político, até porque entretanto ocorreu uma tragédia. Claro: ninguém pode garantir que o resultado seria o mesmo se houvesse mais um, dois ou três médicos de serviço no Hospital das Caldas. Porém, o bebé morreu e não havia médicos. Dessa dolorosa sequência de factos ninguém pode fugir.



Pior: noutros hospitais da grande Lisboa e do País inteiro multiplicam-se as Urgências que não abrem por falta de clínicos (ou de enfermeiros, já agora). Por tudo isto, não é aceitável que Marta Temido continue desaparecida. Nos últimos dias, o vazio tem sido política oficial no Ministério da Saúde. Ou a ministra acaba com o silêncio, ou o silêncio acaba com a ministra.