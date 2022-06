Bilhete Postal

Na verdade, escudados que estávamos todos na estabilidade da moeda única, ninguém imaginava que o monstro da inflação regressaria. Ora, o monstro voltou, tomou conta da nossa vida de forma muito veloz e com uma força avassaladora. Já está nos 8% e não vai baixar. Não vale a pena ter ilusões - o nosso Mundo vai mudar muito. Há uma série de atualizações automáticas, previstas em leis e em fórmulas de cálculo concebidas para tempos de inflação baixa. As pensões, por exemplo. Mesmo que isso não compense a perda de poder de compra, se a lei for respeitada, irão subir muito. Teremos de estar atentos - os primeiros sinais das tentações do poder político já chegaram, e isso representaria mudar as regras a meio do jogo. Em sentido contrário, as rendas das casas vão disparar, e se nada for feito está a caminho uma tragédia social na habitação.