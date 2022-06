Bilhete Postal

Na chamada novilíngua da propaganda, o que se passa nos hospitais de todo o País não passa de "constrangimentos". Constrangimentos para aqui, constrangimentos para ali, os últimos dias têm estado cheios de "constrangimentos" nos hospitais de norte a sul. Convém sabermos o que se esconde por trás da propaganda. Constrangimentos significa atrasos, encerramentos, falta de médicos, falhas no sistema, escalas erradas, Urgências entupidas, o povo abandonado à sua sorte.



Bebés que morrem por falta de Urgências, pessoas que morrem no carro à porta do hospital, nascimentos improvisados à entrada das Urgências. Contas certas e palavras certas são duas faces da mesma moeda, a boa moeda que está a ser afastada pela má moeda. Não nos deixemos enganar pelos eufemismos que procuram dourar a pílula quando a realidade é negra. Falar em constrangimentos é pura propaganda.