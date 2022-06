O ministro Medina das Finanças podia ter dito milhares de coisas. Por exemplo: uma vez feitas as contas, veremos o cabimento orçamental. Ou então que a saúde dos portugueses está acima de tudo. Ou mesmo que ninguém se tinha queixado, mas se há falhas vamos ver quanto é. Mas não. Medina disse que a falha do SNS "não decorre de nenhum condicionamento financeiro" (alerta propaganda - quer dizer que não é por falta de dinheiro que os portugueses morrem às portas dos hospitais).



Ora, se não é por falta de dinheiro só pode ser por falta de competência. De quem? É fácil, não há que Temer. O leitor já adivinhou a resposta. Está a ser penoso o arranque da maioria absoluta. Os problemas sucedem-se e não há energia para os resolver. A fase seguinte é os barões começarem a disparar uns contra os outros. No xadrez do Governo, Medina movimentou a torre e fez xeque à rainha. Ou melhor, a uma das rainhas.