Impressiona o vazio do argumentário de Marta Temido no Parlamento. Covid e queda do Governo foi o que se arranjou para justificar o caos. A fraca reação da bancada do PS mostra como a coisa anda tremida. À falta de explicações da governante, analisemos os melhores argumentos usados em sua defesa. Marcos Perestrello é das poucas vozes socialistas que mantêm um pensamento estruturado sobre as sucessivas crises de governação.



Ainda há dias recordou o óbvio nestas páginas: não é Temido quem faz as escalas, a crítica à ministra é mero biombo. Porém, após o debate parlamentar ficámos sem saber que gestores hospitalares falharam o planeamento, ou se alguém se furtou às escalas. No fundo, quem é o culpado. Era um começo para tentar corrigir falhas imediatas. Depois se atacaria o longo prazo. Já agora, Temido também perdeu a oportunidade de pedir desculpas aos portugueses.