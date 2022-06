Faço parte da imensa maioria de portugueses que ficaram angustiados com o caos nos aeroportos.Claro, não tem a gravidade social que o colapso das Urgências representa. Mas a criação de uma ideia terceiro-mundista em redor dos nossos aeroportos põe em causa o nosso amor-próprio, além de fazer perigar o turismo.Quem quer visitar um país sobre o qual os sites especializados alertam para três a quatro horas de espera na alfândega? Na semana passada aqui defendi que a regularização do problema era mais fácil que nos hospitais. "Ao contrário da saúde, aqui o problema resume-se a planeamento, escalas e disciplina", disse no Bilhete Postal há uma semana.O balanço do movimento nos aeroportos neste fim de semana com ‘ponte’, bem como dos tempos de espera, prova que assim é. É possível resolver este drama. Por vezes, basta uma palavra de quem manda.