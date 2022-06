Bilhete Postal

O País divide-se entre os que acham que falta dinheiro e os que acham que não. Afinal, o que falta ao SNS? Marcelo, Medina, Costa, as opiniões estão ao rubro.O primeiro-ministro ontem mesmo recordou que o Serviço Nacional de Saúde leva-nos mais de uma dezena de milhares de milhões. Ora, uma breve auscultação da forma como se anda a tentar resolver o problema das Urgências é lapidar. A novel comissão de acompanhamento explicou ontem que o foco será agora a coordenação entre hospitais. As escalas vão passar a ser articuladas.Será que ouvimos bem? Anda o País preocupado com o colapso das Urgências e afinal nem sequer há articulação entre hospitais? Pensávamos nós que havia um problema estrutural na Saúde e, afinal, basta dar uma rápida formação de Excel aos responsáveis pelas escalas. Ele há coisas que parecem anedotas.