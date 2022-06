Bilhete Postal

O processo está ainda longe do fim, mas a decisão instrutória do juiz Carlos Alexandre é um passo relevante. Começa aos poucos a haver algum distanciamento em relação aos factos, suficiente para se emitir um juízo sem qualquer relação com o clubismo que durante muito tempo inquinou o debate.Desde o início da publicação dos emails, todos nós ficámos espantados com o striptease a que foi sujeita a correspondência de um clube, striptease esse executado principalmente no canal do concorrente direto.A revelação sistemática da correspondência eletrónica de outrem, sem mediação jornalística, representou um momento de enorme e perigosa deriva da nossa democracia, agravada pela indiferença com que foi encarada.Sejamos claros: aceder a mensagens e revelá-las de forma acéfala é um ato condenável e que coloca em causa os princípios fundamentais de um Estado de direito.