Bilhete Postal

Miséria moral. É este o choque coletivo que nos atinge, vai para 3 dias, à medida que se vão acumulando os detalhes do horror. É a expressão com que já ontem aqui descrevi o que íamos descobrindo sobre o que se passou em Setúbal.É o resumo cru, a síntese dolorosa de um crime de contornos medievais. Pelo que se sabe até agora, Jéssica foi o penhor humano para uma dívida da mãe. Sofreu no corpo toda a sorte de abusos e agressões, que iam crescendo à medida que a cobrança tardava, e a morte se aproximava.Um crime de contornos medievais que nos está a obrigar a fazer uma visita ao coração das trevas que habitam dentro de nós, e que relegamos para os bairros mais invisíveis, mesmo das maiores cidades.Tão invisíveis como a miséria moral que vai destruindo cada menor em risco que é sinalizado, mas que acaba esquecido, abandonado.E por vezes morto.