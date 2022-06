Bilhete Postal

Já tinha ouvido queixas, aqui e ali, e este fim de semana vi com os meus próprios olhos na zona monumental de Belém e no Restelo. Entre multidões de turistas, os lisboetas até se retraem nos passeios cheios de sacos que não deixam passar ninguém a pé. Há caixotes a transbordar para o meio da estrada, restaurantes com inevitáveis problemas de vizinhança, porque tanto lixo espalha os maus cheiros.A julgar pelos relatos que chegam de outras zonas da cidade, Lisboa está com um seríssimo problema de acumulação de lixo. A câmara diz que não há recolha ao domingo, exceto no centro histórico, mas é de desconfiar: este domingo, a situação era tão má que eventualmente não terá havido também ao sábado.Moedas tem aqui um desafio que parece simples. Na verdade, mexe tanto com a vida da cidade que pode vir a transformar-se num sério problema político. Fica o alerta.