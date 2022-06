Bilhete Postal

A cimeira da ONU sobre os oceanos já mostrou todo o tipo de folclore que tem aparecido associado a esta fase delicodoce que as Nações Unidas atravessam, sob a liderança de Guterres.Sob pretexto de analisar o futuro dos oceanos, Lisboa vive um intenso rodopio mediático de atores, estrelas de Hollywood, líderes mundiais e estadistas de diversas estirpes. Claro, não há forma de contestar a importância do tema. Portugal é um dos países cujo destino está intimamente ligado à forma como no futuro conseguiremos explorar esta riqueza. Porém, este formato de cimeira, espécie de Web Summit dos mares, levanta muitas dúvidas sobre a eficácia. Que efeitos práticos terá?A atração permanente pelo desfile de vaidades ameaça transformar a ONU num poderoso centro de eventos condenado à crescente nulidade diplomática.