Bilhete Postal

Numa prova de que os grupos conseguem por vezes ser mais inteligentes que a soma das partes, a assembleia geral da Federação pôs um ponto final, esperemos que definitivo, à maior querela gerada no período de desnorte populista que quase ia destruindo o Sporting, há uns anos, e decidiu manter a contabilidade de títulos desde sempre reconhecida pelos adeptos de futebol.



Bem sei que o espírito do tempo corre de feição ao revisionismo, mas isso torna ainda mais refrescante haver um colégio eleitoral que toma decisões regidas unicamente pelo bom senso. Vamos, por isso, continuar a reconhecer o nosso futebol, com os seus campeões, vencedores de taças, ligas e de todas as competições que nasceram, cresceram, apaixonaram as gentes do seu tempo, e acabaram por morrer, perdurando na memória e nos livros de História.

