Bilhete Postal

O Governo continua igual, e o aeroporto continua sem solução. Um dia depois da ameaça de crise política, já parece que nada se passou.O mais certo é que a inesperada sequência de eventos acabe engolida pela vertigem do quotidiano. Na verdade, ao assumir-se como culpado (porém, sem pedir desculpa), Pedro Nuno Santos livrou Costa de mais um "erro de comunicação" com Marcelo - o anterior foi com a nomeação de Gouveia e Melo, ainda no Governo da geringonça. E a atitude do ministro das Infraestruturas vai marcar a relação com o primeiro-ministro, que já não era fácil, e que agora ficará ainda mais condicionada por este episódio sobre o qual provavelmente jamais saberemos a verdade toda - a não ser, quem sabe, nas memórias de António Costa, daqui por umas décadas.A norte, Montenegro irrompe no meio do vendaval com a síntese perfeita - o ciclo ainda agora começou, e parece que já está à beira do fim.