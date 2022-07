Bilhete Postal

Luís Montenegro conseguiu juntar os melhores políticos do partido à sua volta. De Moedas a Rangel, todos os que têm ambição aceitaram colaborar com o novo líder. Além de unir o PSD, Montenegro conseguiu também deixar claro que os sociais-democratas não serão mais a muleta do PS. Passa a haver oposição em Portugal.Porém, a forma como decorreu o Congresso não deve iludir o novo líder do partido nem a sua equipa: para Luís Montenegro, só agora vão começar as maiores dificuldades. No caminho rumo à afirmação de uma alternativa política à governação de Costa, o pior ainda está para vir. Primeiro, Montenegro tem se dar a conhecer aos portugueses. Depois, é necessário urdir uma nova ideia para Portugal.Só assim poderá estar pronto caso o processo de degradação política do Governo se venha a acentuar de forma irreversível.