Bilhete Postal

Qualquer cidadão mais atento tem verificado que o PS já perdeu a paciência com Marcelo.O curioso é que os anti-PS também têm acentuado as críticas - o Presidente foi zurzido no espaço público por ter apoiado a ministra da Saúde em plena crise das Urgências e por não ter exigido a demissão de Pedro Nuno Santos.Acho que nem uns nem outros estão a ver bem o filme. Marcelo não dá ponto sem nó. Não é preciso ser adivinho para perceber que a maioria está a desintegrar-se por dentro - a forma como Carlos César agitou o fantasma Passos Coelho mostra como teme pela coesão interna do PS, eventualmente só recuperável com a vitamina do papão-Passos.Além disso, há a crise, a guerra, a inflação. Ninguém sabe se irá acontecer - mas Marcelo pode ter de enfrentar novo risco de dissolução.Para salvaguardar a liberdade de o fazer no futuro, o melhor é ir exercitando a paciência com o Governo, no presente.