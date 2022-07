Bilhete Postal

Não é a melhor altura do ano para ter esta discussão. Mas se de nada valem os documentos em que dezenas de comandantes de bombeiros pedem escusa de responsabilidade, é melhor debater o tema antes dos fogos, em vez de o varrer para debaixo do tapete.A notícia que aqui demos ontem, sobre a nulidade jurídica desses documentos, de acordo com a proteção civil, é por isso de enorme relevância, e deve merecer ampla análise e divulgação.O combate aos fogos é das missões mais nobres na nossa sociedade, de puro altruísmo. Há diversas causas para quando algo corre mal.A comunidade não pode apontar o dedo aos bombeiros que desempenhem bem o seu papel.Nos próximos dias, é essencial que a Liga dos Bombeiros faça esta pedagogia, para evitar os efeitos de choque da nulidade destes documentos, assinados de boa-fé pelos comandantes.